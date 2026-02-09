タイで8日に投開票が行われた議会下院の総選挙で、アヌティン首相が与党の“勝利宣言”を行いました。タイで8日に行われた定数500の下院総選挙について、複数の現地メディアは、暫定的な開票の結果、アヌティン首相率いる政権与党「タイの誇り党」が最多のおよそ200議席を獲得し、第1党となるのが確実な情勢だと伝えています。アヌティン首相は記者会見を開き、「我が党の勝利はすべてのタイ国民の勝利だ」と宣言しました。「タイ