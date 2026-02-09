◆練習試合日本ハム８−４阪神（８日・名護）日本ハムの達孝太投手（２１）は８日、今季初の対外試合となる阪神との練習試合（名護）に先発。１回を投げ１安打無失点、２奪三振と順調な仕上がりを披露した。いずれもＷＢＣ日本代表に選出されている森下翔太外野手（２５）から空振り三振を奪うと、佐藤輝明内野手（２６）は１球で右飛に仕留める侍戦士斬りで、スイーパーなど変化球にも手応えをつかんだ。飛躍を感じさせる１