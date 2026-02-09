「山梨いちごの王さまミュージアムサンリオ創業者辻信太郎記念館」の外観イメージ（（C）2026SANRIOCO.，LTD.APPROVALNO.L664587著作株式会社サンリオ）人気キャラクター「ハローキティ」などを手がけるサンリオが、山梨県甲斐市で建設を進めているミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアムサンリオ創業者辻信太郎記念館」を4月3日にオープンする。同県出身で、創業者の辻信太郎名誉会長（98）のゆか