「タイの誇り党」本部で記者会見するアヌティン首相＝8日、バンコク（共同）【バンコク共同】8日投開票のタイ下院総選挙で、政権与党「タイの誇り党」が定数500のうち194議席を獲得して第1党になった。選挙管理委員会が9日、暫定結果を発表した。解散前の71議席から2倍を超える大勝で、アヌティン首相が政権を維持する公算が大きい。連立の枠組みが焦点になる。誇り党は昨年のカンボジアとの国境衝突で強気の対応を続け、保守