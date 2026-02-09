女子滑降で転倒したリンゼイ・ボンの救急搬送現場に現れたヘリコプター＝コルティナダンペッツォ（ゲッティ＝共同）【コルティナダンペッツォ共同】8日に行われたアルペンスキー女子滑降で転倒し、ヘリコプターで救急搬送されたリンゼイ・ボン（米国）が左脚を骨折し、手術を受けたと同日、ロイター通信が報じた。米国チームは「状態は安定しており、米国人とイタリア人の医療チームに治療を受けている」と声明を出した。2010