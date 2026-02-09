タレントの王林（27）が7日深夜に放送されたテレビ東京「ドラマチックに!喋ってお焚き上げ」（深夜1・25）に出演。友人の結婚式で感動できなかった理由を明かした。今期放送中の同局ドラマを入り口にトークを展開していく同番組。「生活に支障?職業病出る瞬間」というトークテーマで、王林は「私、2025年結婚式に行くのが凄い多い年で」と周囲が結婚ラッシュだったと切り出した。結婚式に参列した際に「自分はアイドルやって