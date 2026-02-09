◇明治安田J1百年構想リーグ第1節水戸1ー3東京V（2026年2月8日味スタ）水戸がJ1初陣で洗礼を浴びた。昨季の快進撃を支えた堅守が崩れて3失点の完敗。23年までJ2で対戦していた東京Vに経験の差を見せつけられ、樹森監督は「球際の寄せ、一瞬の隙がゲームを左右した」と指摘した。3点を追う後半14分にMF加藤が速攻からゴールネットを揺らし、クラブのJ1第1号を決めた。背番号8は「J2とJ1の強度の違いを自覚してやっていか