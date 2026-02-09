◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 女子シングル・フリースケーティング(大会3日目/現地8日)フィギュアスケート団体の女子フリースケーティング（FS）に日本の坂本花織選手が登場しました。前の種目、ペアのFSで三浦璃来選手・木原龍一選手組が自己最高点をマークし1位。首位アメリカに2ポイント差の2位でバトンを渡された坂本選手は女子ショート5組中5番目に登場します。坂本選手は冒頭のダ