◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が決勝に進んだ。６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた平均点で競うビッグエア。予選は３本行い、２本の合計得点上位１２人が決勝に進んだ。深田は１３歳の時に、後に北京五輪男子金メダルに輝く蘇翊鳴