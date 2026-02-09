◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で２２年北京五輪銅メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が決勝進出を決めた。６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた平均点で競うビッグエア。予選は３本行い、２本の合計得点上位１２人が決勝に進んだ。高回転時代の先駆者として