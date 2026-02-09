ミラノ冬季五輪フィギュア個人男子に出場するロシア出身のピョートル・グメニクが、ショートプログラム（ＳＰ）の曲目変更を強いられていることが判明した。ＳＰ本番が２日後に迫った８日は滑走順が決定。個人資格の中立選手として出場するグメニクは１番手で登場することが決まった。ところが数日前に、今季これまで使用してきた映画「パフュームある人殺しの物語」の楽曲使用について、著作権問題がクリアできていないこと