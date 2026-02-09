いきなりの洗礼だ。阪神の新外国人、キャム・ディベイニー（２８＝前パイレーツ３Ａ）が８日に沖縄・名護で行われた日本ハムとの練習試合に「３番・遊撃」でスタメン出場。初回に相手先発・達から?来日初安打?となる中前打を放ち「打撃の内容としては今のところ感覚には満足しています」と手応えを口にしたが、守備では不安が残るプレーを披露してしまった。１点を先制した直後の４回だった。二死一、三塁のピンチの場面で二遊