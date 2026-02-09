◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）８日＝大谷翔太】女子フリーが行われ、日本はエース坂本花織（シスメックス）が１４８・６２点をマークし、ショートプログラム（ＳＰ）に続き１位。チーム合計５９点とし、米国に並びトップで最終演技の佐藤駿（エームサービス・明大）にバトンをつないだ。坂本は冒頭の２回転半、３回転フリップと決めて