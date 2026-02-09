お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（33）が7日深夜に放送されたテレビ朝日「夜明け前バラエティトワライト」（深夜3・10）に出演。千鳥・大悟（45）から言われてうれしかった言葉を明かした。今回は「恥ずかしいけど…スターにこんな風に褒められたい!!発表会」と題して、出演者たちが大物芸人や俳優などに褒められたい言葉を明かした。そこで千鳥・大悟から本当に褒められた話となり、佐々木は「俺らも1回あった」とし