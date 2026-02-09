男子5000メートルのレースを終えた佐々木翔夢。20位だった＝ミラノ（共同）日本チーム最年少の19歳、佐々木はほろ苦い五輪デビューとなった。8日のスピードスケート男子5000メートルで物おじせず序盤から飛ばしたが、じわじわと失速。優勝したアイトレムには24秒以上の差をつけられて最下位に終わり「実力不足。悔しい気持ちがある」と唇をかんだ。昨年は高地リンクで6分8秒83の日本新記録を出し、長距離の主軸に台頭。だが海