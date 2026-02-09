任期満了に伴う長崎県知事選が8日投開票され、元副知事の無所属新人平田研氏（58）が、現職大石賢吾氏（43）ら無所属2氏を破り、初当選を果たした。自民党県連が平田氏を推薦した一方、一部の自民議員や支持団体が大石氏を支援する保守分裂選を制した。投票率は57.27％で、前回2022年の47.83％を9.44ポイント上回った。平田氏は選挙戦で、国土交通省局長や復興庁統括官を歴任した行政能力をアピール。人口減少により経済活動