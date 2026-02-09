¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡Û(¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 1-2(Á°È¾0-0)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥ê]¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤(74Ê¬)[¥Þ]¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð(84Ê¬)¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(90Ê¬+3)<Âà¾ì>[¥ê]¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤(90Ê¬+13)<·Ù¹ð>[¥ê]¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯(47Ê¬)¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼(90Ê¬+2)[¥Þ]¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å(42Ê¬)¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò(69Ê¬)¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(90Ê¬+4)¡¢¥Ù¥ë