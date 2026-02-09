[2.8 プレミアリーグ第25節 リバプール 2-1 マンチェスター・C]プレミアリーグは8日、第25節を各地で行い、6位のリバプールと2位のマンチェスター・シティが対戦した。過去8年間のリーグタイトルを分け合ってきた両者の“覇権対決”。後半29分、MFドミニク・ショボスライのFK弾でリバプールが先制するも、マンチェスター・Cは同39分にMFベルナルド・シウバのゴールで追いつくと、アディショナルタイムにFWアーリング・ハーランド