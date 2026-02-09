プロ・リーグ 25/26の第24節 メヘレンとアントワープの試合が、2月9日03:15にAFASスタディオンにて行われた。 メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケアノ・バンラフェルグエム（MF）、バウケ・ブルスマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ビンセント・ヤンセン（FW）らが先発に名を連ねた。