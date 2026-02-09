◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日フィギュアスケート団体女子フリー（2026年2月8日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が8日（日本時間9日）に行われた。団体はこの日が最終日となる。女子シングルのフリーには日本から坂本花織（シスメックス）が登場。フリー曲「愛の讃歌」に乗り、冒頭の2回転アクセルに成功。持ち前のダイナミックで優雅なスケーティングを披露し