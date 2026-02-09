DeNAは第2クール最終日に今春初実戦として「青白戦」を開催し、侍ジャパン選出の牧らが出場する。2軍からも新人を含めて参加する選手がいる。阪神も第2クール最終日。百崎、前川、中川ら若虎のフリー打撃は飛距離もあって見応えがある。ヤクルトは二塁で長岡と内山、三塁で山田とドラフト1位・松下がアピールし合う守備練習に注目。休日のオリックスは宮崎市内の宮交シティで横山楓と福永がトークショー＆ステッカー配布に