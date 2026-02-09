■テクノ菱和 8,600円(+630円、+7.9％) テクノ菱和 [東証Ｓ]が3日ぶり急反発。同社は6日午後2時ごろ、26年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比2.2倍の112億8800万円となり、通期計画の128億円に対する進捗率は88.2％となった。売上高は同22.5％増の698億8400万円で着地。前期から繰り越した大型物件が順調に進捗したことや、生産性が向上したことが寄与した。なお、通期業績予想につい