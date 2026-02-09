◇スノーボード男子ビッグエア決勝（2026年2月7日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ビッグエア（BA）決勝は7日、リビーニョ・スノーパークで行われ、木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が計179・50点で、今大会日本人初の金メダルを獲得した。2位には計171・50点で木俣椋真（23＝ヤマゼン）が入り、日本勢がワンツーフィニッシュ。日本勢の男子BAでのメダル獲得は史上初となった。横5回転半技を2本そろえた