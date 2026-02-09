監督就任1年目の75年は散々だった。当時の球団ワーストとなる11連敗など47勝76敗7分け、勝率.382で球団史上初の最下位に終わった。76年2月1日。宮崎キャンプの宿舎・青島グランドホテル。まだ暗い午前5時40分、長嶋さんは青島海岸に姿を見せた。黙々と青島を一周。2年目にかける意気込みを示すかのような行動だった。76年は5月に14連勝するなど76勝45敗9分け、阪神に2ゲーム差をつけて初優勝を果たした。監督時代、宮崎での