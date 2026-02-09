◎巨人キャンプを訪問したソフトバンク・城島CBO。阿部監督と笑顔で言葉を交わしたと報道陣に問われ「にらみ合ってどうするの！笑顔しかないでしょう」。それはそうです。◎ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）は帰りのバスを待つ間に報道陣と談笑。交流戦で打席に立つ可能性に「ホームラン打ちます」。27年からはDH制導入。チャンスは少ないです。◎楽天・浅村はドラフト3位の繁永（中大）が「浅村さんには、なかなか