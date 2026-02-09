8日の東京競馬と京都競馬が降雪の影響により中止となった。同日に2場が中止となるのは17年1月15日（京都、中京）以来。京都の代替開催は9日、東京は10日に出馬表の内容を変更せず行われる。東京は前日7日も積雪により8R以降を中止打ち切り。8日を迎えても雪はやまず、JRAによると東京競馬場は午前3時30分時点で約10センチの積雪があったという。降雪の状況と除雪作業の見込みを勘案し、当日および翌日の開催は難しいと判断。19