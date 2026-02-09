槙野MYFCは黒星の船出となった。J2藤枝はホームでJ3岐阜と明治安田J2・J3百年構想リーグ初戦を戦い、0―2で敗戦。前半は立ち上がりから主導権を握ったが結果に結びつけることができず、槙野智章新監督（38）の初采配を勝利で飾れなかった。14日の次節はホームでJ3松本と対戦する。悔しい現実を、素直に受け入れるしかなかった。多くの期待と関心を集めた初陣は0―2の零敗。Jクラブでは初めて公式戦の指揮を執った槙野新監督は