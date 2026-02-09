ブルペンに円を描くように設置された9台のカメラ。その中心で投球練習を始めたDeNA・山崎の投球フォームには、わずかな変化があった。左足を踏み出す位置が、従来より少しだけ一塁側へ。最大の特徴でもある「インステップ」にメスを入れた新投法を、多くのMLB球団が導入する「クオリシス社」の最新動作解析システムで撮影・分析した。「靴の横幅の半分ぐらい外で開くような。よりロスを少なくする。出力のベクトルが変わって、