楽天から巨人にFA加入した則本がキャンプでの「投げ込み期間」を終えた。ブルペンで112球。初日から7日間で6度目の投球練習となった。昨年のキャンプは右足首手術明けで「なかなかブルペンに入れず（成績が）良くなかった。同じ轍（てつ）を踏まないように、今年は積極的に入っている」と説明し、14日からの沖縄・那覇キャンプでの実戦登板を見据えた。≪板東ライブBPから“おかわり”ブルペン≫ソフトバンクを戦力外となり育