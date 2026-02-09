ヤクルト加入2年目の青柳もライブBPに登板。オスナ、鈴木叶、長岡、モンテルに対し計34球で安打性3本に封じた。「4分間の投球を2セットは初めての経験だけど、それぞれ17球だったので自分のリズムで投げていた」。長岡、オスナに投じたスライダーに手応えを感じ「いいところから曲がっていた」とし、今後は「クイック（モーション）とかに取り組みたい」と話した。