西武は、今季限りでの現役引退を表明している栗山巧外野手（42）のファイナルシーズンをファンとともに歩むプロジェクト「PR1DESERIES」を開催すると発表した。1軍公式戦の4月11〜12日のロッテ戦、6月26〜28日の日本ハム戦、8月28〜30日の楽天戦（球場は全てベルーナドーム）の計8試合で開催する。球団は「1年前の引退表明を経て実現したものです。ライオンズ一筋を貫き、球団史上初の生え抜き選手による2000安打を達成し