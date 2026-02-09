期待しているからこその熱血指導だった。木の花ドームで居残り練習中だった巨人の24年ドラフト1位・石塚が、阿部監督からマンツーマン指導を受けた。まずはスローイングのアドバイス。続いて「バット持ってこい」と告げられ、トスを上げる指揮官を相手にティー打撃が始まった。重心を低くして、低めのボールを打ち返す恒例の「地獄の股割り連続ティー」。約120球が入るボールケース2箱分を打ち続けた。もん絶し、倒れ込んでも