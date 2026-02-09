大正期の秦野飛行場を写した写真。背景の丹沢の稜線は現在も変わらない約１００年前の大正期、秦野に飛行場があったことを示す写真が発見された。地元在住の男性が入手したもので、「秦野飛行場」と添え書きされている。はだの歴史博物館によると「本物の写真がよく残っていた。資料としてＳ級」と高く評価。謎に包まれた飛行場をひもとく貴重な一端となりそうだ。写真は市内で手打ちそば店を営む石井貞男さん（７２）が見つけ