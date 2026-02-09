第51回衆議院選挙が行われ、9日午前5時の時点で自民党が単独で3分の2を超える315議席を獲得しました。一方、野党第一党の中道改革連合は、公示前から120議席近く減らしました。自民・高市首相「まず日本維新の会との連立。これはしっかりとこれからも続けていきたい。この思いは強くございます。さらに一緒にやろうよと言って下さる政党がありましたら、ぜひご一緒にやらせて頂きたいなと思ってます」自民党は単独で315議席を獲得