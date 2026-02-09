ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、スノーボード男子ビッグエア決勝で木村葵来が金メダル、木俣椋真が銀メダルを獲得した。一方で、銅メダルを獲得した中国のスー・イーミンはインスタグラムで日本人コーチに長文メッセージを掲載。「こんな素敵なことない」「感動した」「最高の選手とコーチだ」など感動が広がった。前回金メダルのスー・イーミンは日本人の佐藤康弘コーチのサポートを受け