夏帆が主演するNHK特集ドラマ『ある小説家の日記』が、3月8日23時より放送されることが決定。共演はシルビア・グラブ、松尾諭、林裕太、板尾創路ら。【写真】亡き作家の日記をめぐり、2人の女性が秘密の行為に出る―ドラマ『ある小説家の日記』キャスト陣本作は上原哲也のオリジナル脚本で届けるサスペンスフルなヒューマンドラマ。上原は坂元裕二氏に師事し、第50回創作ラジオドラマ大賞受賞。本作がテレビドラマ初脚本となる