9日に行われるスピードスケート女子1000メートルの組み合わせが8日に発表され、2連覇を目指す高木美帆（TOKIOインカラミ）は最終15組のインスタートで前回2位のユタ・レールダム（オランダ）と同走になった。今季ワールドカップ（W杯）は高木が1勝、レールダムが3勝。ともに初出場の吉田雪乃（寿広）は8組目、山田梨央（直富商事）は14組目のインでそれぞれ登場する。（共同）