【衆院選2026】小選挙区・神奈川県（1区〜20区）当選一覧神奈川1区（立候補者3人）：横浜市中区、横浜市磯子区、横浜市金沢区-----篠原豪：中道当）丸尾南都子：自民党浅川義治：維新神奈川2区（立候補者5人）：横浜市西区、横浜市南区、横浜市港南区-----柳家東三楼：中道当）新田章文：自民党平本幸次郎：参政党並木まり子：共産党片山智絵：国民神奈川3区（立候補者5人）：横浜市鶴