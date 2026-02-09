「ヤクルト春季キャンプ」（８日、浦添）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝が８日、今キャンプで初めて実戦形式のライブＢＰで打席に立った。昨季４５試合に登板し防御率１・０５、被本塁打１で新人王に輝いた左腕の荘司から、衝撃の“プロ１号”を放った。特大“アーチ”が飛び出したのは荘司との２度目の対決となった４球目だ。思い切りよく高め直球に食らいつくと、白球は左翼防球ネット上部に直撃