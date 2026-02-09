スピードに耐え切れずに身体を雪上に放り出されたボン(C)Getty Images会場も息をのむショッキングな事態が起きた。現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で、大会の約1週間前に左膝前十字靱帯断裂などの重傷を負いながら強行出場した41歳のリンゼイ・ボン（米国）が転倒。ヘリコプターで救急搬送される事態となった。【動画】左膝の大ケガを負ったリンゼイ・ボンの転倒シーンを見る5日の