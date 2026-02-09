東京六大学野球の法大が８日、神奈川県川崎市内の同大グラウンドで、新入生を迎えて練習を公開した。横浜・奥村凌大内野手（１８）は同校・村田監督との約束を果たすことを誓った。横浜から進学した早大・阿部と明大・為永の“横浜トリオ”で、「１００安打達成」を目指す。「目標は１００安打。その先に首位打者だったり、そういうところが見えてくる」。野球部引退後、村田監督と阿部と為永と４人で食事へ。「３人が１００安