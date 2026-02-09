「巨人春季キャンプ」（８日、宮崎）巨人の石塚裕惺内野手（１９）が８日、阿部監督流の「サラン」特訓に悲鳴を上げて倒れ込んだ。大寒波の影響で一部の練習が免除になったことから、課題のスローイング練習に励んでいた時だ。指揮官からの助言に手応えを得ると、愛情フルコースには続きがあった。「バット、持ってこい」。“落とし日”が一転した瞬間だった。そこから始まった連続での股割りティー打撃。阿部監督の上げるト