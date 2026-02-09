「巨人春季キャンプ」（８日、宮崎）支配下復帰を目指す巨人・板東が、阿部監督が視察する中、ライブＢＰに初登板。打者８人に対して安打性は１本とし、「全体的にゾーンに投げられて、やりたいことと今できることはできた」と振り返った。指揮官からは「頑張れよ」と声をかけられて固く握手。現在は久保巡回投手コーチからマンツーマン指導を受け、「殻を破れそうな気がするので、日々楽しい」と充実感をにじませた。