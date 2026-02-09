◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日フィギュアスケート団体（2026年2月8日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が8日（日本時間9日）に行われた。団体はこの日が最終日となる。女子シングルのフリーには、米国代表のアンバー・グレン（26）が登場。米国は昨季世界選手権女王のアリサ・リュウをSPで起用したが、フリーは24年グランプリ（GP）ファイナル女王のグレンにチェン