「楽天春季キャンプ」（８日、金武）今キャンプ初の投手との対戦で、まずは結果を出した。楽天の浅村栄斗内野手（３５）が８日、ライブＢＰで安打性の当たりを３本放った。「状態がいいか悪いかは分からないですけど、これから実戦が増えていく中で課題が出てくると思うのでこれからかなとは思います」と慎重な口ぶりで話した。昨季の出場数は２０１１年にレギュラーに定着してから初めて１００試合を切る９６試合、打率・２