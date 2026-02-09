アラブ首長国連邦アブダビに新設された1着賞金60万ドル（約9420万円）のリステッド「第1回アブダビゴールドC」は7日、15頭で争われ、1番人気の日本馬シュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）が制し、海外初勝利を飾った。良馬場の芝1600メートルで勝ち時計は1分33秒98。国内では23年東スポ杯2歳Sで重賞初制覇、25年白富士Sでリステッド勝ちがある。オーストラリア遠征の前走ラッセルボールディングS6着からコンビ継続のモレイラ