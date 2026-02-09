「巨人春季キャンプ」（８日、宮崎）巨人・阿部監督が、１０日からの第３クールで臨時コーチを務める松井秀喜氏に、選手が質問攻めにすることを期待。「こんなチャンスめったにないんで、みんなどんどん質問してほしい。聞いたら絶対教えてくれるはずですので」と話した。指導は野手中心となるが「１１日には全員の前で一言いただこうかと思ってます」と訓示をお願いするプランも明かした。