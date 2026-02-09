巨人の石塚裕惺内野手（１９）が８日、阿部監督名物“強化ティー打撃”を今年初めて体験した。大股開きで地面すれすれの球を繰り返し打つ。バットを振りきった体勢で重心を落とし、５秒間キープする地獄メニューに「うおー！」などと大声を上げながら約３００球。悶絶（もんぜつ）しながらスイングの勢いは最後まで失わず「終わり方が微妙だったので、もうちょっと欲しかったです」と名残惜しそうに振り返った。強風のため、屋