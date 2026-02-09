タレントの王林（27）が7日深夜に放送されたテレビ東京「ドラマチックに!喋ってお焚き上げ」（深夜1・25）に出演。本名を名乗る場所を明かした。今期放送中の同局ドラマを入り口にトークを展開していく同番組。「ファンとの恋愛はアリ?」というトークテーマで、王林は「王林として出会った人は、もう恋愛対象じゃない」とキッパリ。その理由は「“王林”ってずっと言ってた人に本名で呼ばれるのが恥ずかしすぎて」と明かした