投手から打者への転向という険しい道を進む阪神の西純へ、“先輩”としてエールを送った。自身の経験を重ねるように若虎の姿を見守った糸井SAは、「秋よりは振れるようになっている」と成長を評価。一方で、野手として大成する難しさを知るだけに「これからも大変」とプロの厳しさを説くことも忘れなかった。偉大な先駆者の言葉を糧に、ひたすら振り込みを続ける。